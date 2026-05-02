Спринт "Гран-при Майами". Победил Норрис. Болид Хюлькенберга загорелся

Победителем спринта "Гран-при Майами" - Этапа чемпионата "Формулы-1" стал Ландо Норрис (Макларен).

Вторым стал его товарищ по команде Оскар Пиастри.

На третьем месте пилот "Феррари" Шарль Леклер.

По пути на старт спринта загорелся болид Нико Хюлькенберга (Ауди). Пилот не пострадал, но в спринте принять участия не смог.