02 мая 2026
последняя новость: 20:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
02 мая 2026
|
02 мая 2026
|
последняя новость: 20:34
02 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

Спринт "Гран-при Майами". Победил Норрис. Болид Хюлькенберга загорелся

Формула-1
время публикации: 02 мая 2026 г., 20:30 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 20:30
Спринт "Гран-при Майами". Победил Норрис. Болид Хюлькенберга загорелся
AP Photo/Lynne Sladky

Победителем спринта "Гран-при Майами" - Этапа чемпионата "Формулы-1" стал Ландо Норрис (Макларен).

Вторым стал его товарищ по команде Оскар Пиастри.

На третьем месте пилот "Феррари" Шарль Леклер.

По пути на старт спринта загорелся болид Нико Хюлькенберга (Ауди). Пилот не пострадал, но в спринте принять участия не смог.

Спорт
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 марта 2026

"Формула-1". "Гран-при Японии". Оливер Берман попал в аварию
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 марта 2026

"Формула-1". Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии отменены
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2026

"Формула 1". "Гран-при Китая". Андреа Кими Антонелли установил рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2026

"Формула-1". Спринт "Гран-при Китая" выиграл Джордж Расселл