01 ноября 2025
01 ноября 2025
01 ноября 2025
01 ноября 2025
Ближний Восток

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа скоро отправится с визитом в Вашингтон

США
Сирия
время публикации: 01 ноября 2025 г., 17:39 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 17:46
AP Photo/Andres Kudacki

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Том Баррак заявил, что президент Сирии Ахмад аш-Шараа вскоре отправится с визитом в Вашингтон. Он сообщил, что Сирия "при благоприятном развитии событий" может присоединиться к возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством".

Данное заявление американский дипломат сделал в кулуарах форума "Диалог Манамы" в Бахрейне – ежегодной международной конференции по вопросам глобальной и ближневосточной безопасности.

Ближний Восток
