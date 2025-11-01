Президент Сирии Ахмад аш-Шараа скоро отправится с визитом в Вашингтон
время публикации: 01 ноября 2025 г., 17:39 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 17:46
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Том Баррак заявил, что президент Сирии Ахмад аш-Шараа вскоре отправится с визитом в Вашингтон. Он сообщил, что Сирия "при благоприятном развитии событий" может присоединиться к возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством".
Данное заявление американский дипломат сделал в кулуарах форума "Диалог Манамы" в Бахрейне – ежегодной международной конференции по вопросам глобальной и ближневосточной безопасности.
