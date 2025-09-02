Эрдоган призвал выдать палестинской делегации визы в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал администрацию США пересмотреть свое решение и выдать представителям Палестинской национальной администрации визы, чтобы они смогли принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Американское решение противоречит самому смыслу существования ООН. Мы считаем, что его следует пересмотреть как можно скорее", – заявил политик, неоднократно обвинявший Израиль в геноциде палестинских жителей сектора Газы.

Ранее канцелярия главы ПА Махмуда Аббаса Аббаса сообщила действия Государственного департамента противоречит международному праву. "Американская администрация должна отменить это свое решение и разрешить въезд палестинской делегации", – говорилось в заявлении.