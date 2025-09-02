x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Эрдоган призвал выдать палестинской делегации визы в США

Турция
США
Палестинская администрация
время публикации: 02 сентября 2025 г., 21:30 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 21:42
Эрдоган призвал выдать палестинской делегации визы в США
AP Photo/Francisco Seco

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал администрацию США пересмотреть свое решение и выдать представителям Палестинской национальной администрации визы, чтобы они смогли принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Американское решение противоречит самому смыслу существования ООН. Мы считаем, что его следует пересмотреть как можно скорее", – заявил политик, неоднократно обвинявший Израиль в геноциде палестинских жителей сектора Газы.

Ранее канцелярия главы ПА Махмуда Аббаса Аббаса сообщила действия Государственного департамента противоречит международному праву. "Американская администрация должна отменить это свое решение и разрешить въезд палестинской делегации", – говорилось в заявлении.

Ближний Восток
