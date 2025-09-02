После воинственного заявления хуситы запустили по Израилю ракету, но она не долетела

Представители террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) объявили о запуске по Израилю четырех ударных беспилотников, один из которых, по их словам, нацелен на базу Генштаба ЦАХАЛа в Тель-Авиве.

Остальные три БПЛА, по утверждению хуситов, нацелены на электростанцию в Хадере, аэропорт "Бен-Гурион" и порт Ашдода.

Вскоре после этого заявления появились сообщения о запуске хуситами ракеты по Израилю, однако затем была опубликована информация, что ракета не смогла преодолеть сколь-либо значительное расстояние и упала.

ЦАХАЛ в настоящий момент не подтверждает сообщения ни об ударных беспилотниках, ни о ракете.

Утром во вторник, 2 сентября, израильские силы противоракетной обороны зафиксировали пуск двух ракет из Йемена и приготовились к перехвату. Однако незадолго до пуска противоракет йеменские ракеты самопроизвольно взорвались в воздухе над территорией Саудовской Аравии.

Это был второй подобный случай за последние трое суток. По оценке израильских военных, речь идет о ракетах, собранных хуситами в Йемене, а не импортированных из Ирана.