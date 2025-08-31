Заместитель Махмуда Аббаса прибыл с официальным визитом в Эр-Рияд

Заместитель председателя Палестинской администрации Хусейн аль-Шейх прибыл в Эр-Рияд для переговоров с руководством Саудовской Аравии и согласования позиций по сектору Газы.

Визит проходит накануне сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой, как ожидается, ряд ведущих европейских стран объявят о признании палестинского государства. Представители Палестинской автономии, по всей видимости, не смогут принять участие в заседании, поскольку Госдепартамент США отказал членам палестинской делегации в визах.