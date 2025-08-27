Впервые после войны с Израилем в Иран вернулись инспекторы МАГАТЭ

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии въехали в Иран с разрешения Высшего совета национальной безопасности. Отметим, что это произошло впервые после 12-дневной войны с Израилем.

Высокопоставленный представитель режима аятолл отметил, что это не означает возобновления сотрудничества с МАГАТЭ: "Мы еще не завершили работу над соглашением, которое это позволит, но такие работы, как замена топлива на атомной электростанции в Бушере, должны проводится в присутствии инспекторов".

Несколькими часами ранее о том, что в Иран прибыли инспекторы МАГАТЭ, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, речь идет именно о возобновлении проверок объектов иранской ядерной отрасли.

"Как вы знаете, в Иране множество объектов. Часть из них была атакована, часть – нет. Мы обсуждаем, какая методика эффективнее", – сказал чиновник.

При этом, как пишет The Wall Street Journal, в последние недели к директору Гросси была приставлена круглосуточная охрана в связи с угрозой покушения со стороны Ирана. Режим аятолл обвиняет главу МАГАТЭ в содействии американо-израильской атаке по иранским ядерным объектам.