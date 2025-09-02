x
02 сентября 2025
02 сентября 2025
02 сентября 2025
последняя новость: 11:26
02 сентября 2025
После 14-летнего перерыва Сирия официально возобновила экспорт нефти

Сирия
время публикации: 02 сентября 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 10:39
AP Photo/Hussein Malla, File

Сирия вновь стала официальным экспортером нефти. Как сообщает сирийское министерство энергетики, танкер Nissos Christiana покинул порт Тартус с 600000 баррелей нефти. Это первая официальная трансакция за 14 лет.

В 2010 году Сирия экспортировала 380000 баррелей в сутки. Однако начавшаяся в 2011 году гражданская война нанесла тяжелый удар, в том числе, и по энергодобывающей промышленности. Против режима Башара Асада были введены международные санкции.

Следует также отметить, что подавляющее большинство месторождений находятся на территориях, контролируемых курдами. Местные власти начали поставлять нефть центральному правительству еще в феврале, однако отношения между ними остаются напряженными.

