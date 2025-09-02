Две ракеты из Йемена упали в Саудовской Аравии, не долетев до Израиля
время публикации: 02 сентября 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 08:56
Израильские силы противоракетной обороны зафиксировали 2 сентября вскоре после 08:00 пуск двух ракет из Йемена и приготовились к перехвату.
Однако незадолго до пуска противоракет йеменские ракеты самопроизвольно взорвались в воздухе над территорией Саудовской Аравии.
Это второй подобный случай за последние трое суток. По оценке израильских военных, речь идет о ракетах, собранных хуситами в Йемене, а не импортированных из Ирана.
