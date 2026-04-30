Данные ООН: с начала весной войны с США и Израилем в Иране казнили более 20 человек

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что с начала войны с США и Израилем около двух месяцев назад в Иране были казнены не менее 21 человека, а более 4000 были задержаны по обвинениям, связанным с национальной безопасностью.

По данным Тюрка, как минимум девять человек были казнены в связи с январскими протестами против режима, десять – по обвинениям в принадлежности к оппозиционным группировкам, еще двое – по обвинениям в шпионаже.

"Я потрясен тем, что, помимо и без того тяжелых последствий конфликта, власти продолжают жестоко и грубо лишать народ Ирана его прав", – заявил Тюрк.