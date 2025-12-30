МИД ОАЭ отверг обвинения Саудовской Аравии, призвав к урегулированию кризиса

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов отвергло утверждения Саудовской Аравии, согласно которым ОАЭ разжигают войну в Йемене. Также отмечается, что саудовские заявления были сделаны без консультаций с союзниками.

"Поставки о которых идет речь, не включали в себя оружия, а бронетехника предназначалась не для каких-либо йеменских сил, а для действующих в Йемене наших войск – согласно договоренностям с Саудовской Аравией и нашими обязательствами, что техника останется в порту", – сообщает МИД.

"Необходимы ответственные шаги, которые предотвратят дальнейшую эскалацию. Стороны должны координировать свои действия, чтобы обеспечить стабильность, безопасность, защитить общие интересы и содействовать политическому решению, которое положит конец кризису в Йемене", – отмечается в документе.

В заявлении нет прямого комментария решения международно признанного правительства Йемена разорвать оборонное соглашение с ОАЭ и требования вывести войска в течение суток. Однако отмечается, что ситуация вызывает обоснованные опасения и может повлечь серьезные последствия.