30 декабря 2025
последняя новость: 15:04
30 декабря 2025
30 декабря 2025
последняя новость: 15:04
30 декабря 2025
Ближний Восток

Оджалан призвал правительство Турции примирить власти Сирии с сирийскими курдами

время публикации: 30 декабря 2025 г., 14:38 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 15:03
Оджалан призвал правительство Турции примирить власти Сирии с сирийскими курдами
AP Photo/Metin Yoksu

Глава Рабочей партии Курдистана Абдалла Оджалан, который с 1999 года отбывает пожизненный приговор в турецкой тюрьме, призвал правительство Турции содействовать заключению соглашения между властями Сирии и сирийскими курдами.

"Крайне важно, чтобы Турция взяла на себя роль конструктивного и настойчивого посредника, нацеленного на диалог. Это критически важно как для мира в регионе, так и для мира в самой Турции", – сообщил он.

Турция занимает враждебную позицию в отношении "Сирийских демократических сил", – курдских ополчений, контролирующих значительные территории на северо-востоке Сирии. Режим Эрдогана считает их местным ответвлением РПК, признанной террористической организацией.

Однако в июле 2025 года Оджалан объявил об отказе РПК от вооруженной борьбы, которая, по его словам, вела турецких курдов в тупик, и призвал к диалогу с властями. Часть подразделений сложили оружие, часть были выведены на территорию Ирака.

