17 мая 2026
последняя новость: 22:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Теннис. Победив в Риме, Янник Синнер установил рекорд

время публикации: 17 мая 2026 г., 21:25 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 21:34
AP Photo/Andrew Medichin

Победителем турнира "Мастерс", который сегодня завершился в Риме, стал Янник Снннер.

В финале итальянский теннисист победил норвежца Каспера Рууда 6:4, 6:4.

Янник Синнер выиграл шестой "Мастерс" подряд, в том числе пять первых "мастерсов" сезона.

Он не проигрывает с февраля, одержав 29-ю победу подряд. Янник установил рекорд по количеству выигранных матчей в турнирах серии "Мастерс" - 34 победы подряд.

Янник Синнер стал первым итальянцем за последние 50 лет, выигравшим "Мастерс" в Риме

