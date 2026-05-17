Теннис. Победив в Риме, Янник Синнер установил рекорд

Победителем турнира "Мастерс", который сегодня завершился в Риме, стал Янник Снннер.

В финале итальянский теннисист победил норвежца Каспера Рууда 6:4, 6:4.

Янник Синнер выиграл шестой "Мастерс" подряд, в том числе пять первых "мастерсов" сезона.

Он не проигрывает с февраля, одержав 29-ю победу подряд. Янник установил рекорд по количеству выигранных матчей в турнирах серии "Мастерс" - 34 победы подряд.

Янник Синнер стал первым итальянцем за последние 50 лет, выигравшим "Мастерс" в Риме