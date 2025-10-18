The Guardian: Египет возглавит международные силы в секторе Газы

В настоящее время готовится резолюция Совета Безопасности ООН, поддерживаемая США и странами Европы, которая должна наделить будущие международные силы по стабилизации ситуации в секторе Газы широкими полномочиями. The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что руководить этими "стабилизационными силами" будет, по всей видимости, Египет.

США настаивают, чтобы новые многонациональные подразделения действовали по мандату ООН, но при этом не являлись полноценными "голубыми касками": предлагается формат, подобный международным подразделениям в Гаити, которым поручено бороться с вооруженными бандами.

В числе основных стран-участниц рассматриваются, помимо Египта, также Турция, Индонезия и Азербайджан. Европейские государства, включая Великобританию, в операции участвовать не будут, однако британские советники уже работают в совместной с США группе, базирующейся в Израиле. Она отвечает за реализацию второго этапа плана из 20 пунктов, разработанного президентом США Дональдом Трампом.

Лондон продолжает настаивать на том, что конечная цель – создание палестинского государства, включающего Западный берег и Восточный Иерусалим. Великобритания ведет подготовку подразделений палестинской полиции, однако именно международные силы, согласно предложениям, должны получить основной мандат на обеспечение безопасности. При этом Израиль настаивает на сохранении широкой буферной зоны под израильским контролем для защиты от агрессии ХАМАСа.

Британские дипломаты признают, что самый сложный вопрос – это разоружение ХАМАСа, на которое ХАМАС так и не согласился. Лондон предлагает использовать опыт Северной Ирландии, где вооружения IRA и других группировок выводились из обращения под контролем независимого механизма проверки. Ожидается, что если ХАМАС и согласится передать тяжелое вооружение и ракетные установки, то передаст он его только палестинской организации, и лишь потом будет обсуждаться вопрос огнестрельного оружия террористов.