29 ноября 2025
Ближний Восток

Иранские хакеры утверждают, что послали цветы "архитектору ядерной программы Израиля"

Иран
Хакеры
Кибербезопасность
время публикации: 29 ноября 2025 г., 22:42 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 22:46
Иранские хакеры утверждают, что послали цветы "архитектору ядерной программы Израиля"
AP Photo/Ted S. Warren

Пропалестинская хакерская группировка Handala, действующая предположительно из Ирана, опубликовала личные и профессиональные данные десяти человек, которых хакеры идентифицируют как "бойцов израильского подразделения 8200".

Хакеры предлагают вознаграждение в 10 тысяч долларов за проверенную информацию о каждом из них.

Представители группировки также заявили, что они отправили букет цветов "сионистскому офицеру", опубликовав фотографию букета алых роз внутри автомобиля, который якобы принадлежит сотруднику израильской ядерной программы.

В сообщении Handala указано, что хакерам удалось получить имя, личные данные, академические записи и местоположение дома и работы "высокопоставленного ядерного архитектора".

Хакеры утверждают, что им удалось проникнуть в систему ядерного исследовательского центра "Сорек" и похитить данные, связанные с высокопоставленным сотрудником.

