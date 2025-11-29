Иранские хакеры утверждают, что послали цветы "архитектору ядерной программы Израиля"

Пропалестинская хакерская группировка Handala, действующая предположительно из Ирана, опубликовала личные и профессиональные данные десяти человек, которых хакеры идентифицируют как "бойцов израильского подразделения 8200".

Хакеры предлагают вознаграждение в 10 тысяч долларов за проверенную информацию о каждом из них.

Представители группировки также заявили, что они отправили букет цветов "сионистскому офицеру", опубликовав фотографию букета алых роз внутри автомобиля, который якобы принадлежит сотруднику израильской ядерной программы.

В сообщении Handala указано, что хакерам удалось получить имя, личные данные, академические записи и местоположение дома и работы "высокопоставленного ядерного архитектора".

Хакеры утверждают, что им удалось проникнуть в систему ядерного исследовательского центра "Сорек" и похитить данные, связанные с высокопоставленным сотрудником.