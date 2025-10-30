Ливанские источники: израильские военные убили сотрудника муниципалитета Блиды

Ливанские источники сообщают, что израильскими военными в районе Блиды, на юге Ливана, во время штурма здания муниципалитета был убит муниципальный работник Ибрагим Салама. ЦАХАЛ пока не комментирует.

Связанные с "Хизбаллой" ливанские СМИ утверждают, что Ибрагим Салама был убит "когда спал в здании муниципалитета". В некоторых сообщениях его гибель называют "казнью".

На данном этапе известно, что ЦАХАЛ через UNIFIL передавал приказ эвакуировать здание муниципалитета Блиды.

В настоящее время в Блиде находятся военнослужащие регулярной армии Ливана и местные жители. Силы ЦАХАЛа отошли, передает телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле".