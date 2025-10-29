x
29 октября 2025
Ближний Восток

CNN: Китай ускорил поставки Ирану компонентов топлива для баллистических ракет

Китай
Иран
Iranian Revolutionary Guard/Sepahnews via AP

Согласно источникам в европейском разведывательном сообществе, за последний месяц из Китая в иранский порт Бандар-Аббас прибыло несколько партий перхлората натрия, основного компонента для производства твердого топлива для баллистических ракет.

Суда, на которых был доставлен груз, а также китайские организации, причастные к его поставке, находятся под американскими санкциями.

Первая партия в 2000 тонн пришла в Бандар-Аббас 29 сентября. Запасов вещества, по оценке специалистов, должно хватить на топливо для 500 ракет.

При этом следует отметить, что санкции ООН, возобновленные в рамках механизма Snapback, не распространяются на перхлорат натрия, а только на его производную - перхлорат аммония.

Телекомпания CNN отследила маршруты нескольких грузовых судов, определенных разведывательными источниками как участвующие в последних поставках перхлората натрия в Иран, используя данные отслеживания судов и социальные сети их экипажей. Многие из этих судов с конца апреля сделали несколько ходок между Китаем и Ираном. Среди них - корабли MV Basht, Barzin, Elyana, MV Artavand.

