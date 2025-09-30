Переговоры по Газе с ХАМАСом: Турция примет участие во встрече посредников
время публикации: 30 сентября 2025 г., 15:40 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 15:40
Турция 30 сентября присоединится к встрече посредников, которые ведут непрямые переговоры между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня в секторе Газы. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бин Мухаммад аль-Ансари.
"Глава египетской разведки вчера принял участие во встрече с переговорной делегацией ХАМАСа. Сегодня мы проведем очередную встречу, в которой примет участие Турция", – сказал катарский дипломат на пресс-конференции в Дохе.
Представитель ведомства добавил, что Египет, Катар и Турция прилагают "совместные и скоординированные усилия", чтобы достичь мирного соглашения, передает ТАСС.