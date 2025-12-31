x
Главы МИД девяти западных стран и Японии: "Ситуация в Газе катастрофическая"

время публикации: 31 декабря 2025 г., 11:30 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 11:44
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Министры иностранных дел Великобритании, Дании, Исландии, Канады, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Франции и Японии выступили с совместным заявлением, в котором назвали ситуацию в секторе Газы катастрофической.

"Гуманитарная ситуация вновь ухудшается. Наступила зима, и жители сектора оказались в ужасающих условиях – идут проливные дожди, температура снижается", – заявляют они.

"1,3 миллиона людей срочно нуждаются в крове. Большая часть объектов здравоохранения функционирует лишь частично, не хватает самых базовых медикаментов и оборудования. Крах канализационной системы поставил 740000 человек перед опасностью пагубных наводнений", – добавляют министры.

Политики приветствуют достижения плана президента США Дональда Трампа по Газе, но подчеркивают: их основное внимание привлечено к жителям сектора. Они призывают правительство Израиля создать условия для поставок в Газу помощи и нормальной работы гуманитарных организаций.

