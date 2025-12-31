Иран объявил канадский флот "террористической организацией"

Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что иранские власти признали военно-морские силы Канады террористической организацией. Это стало ответом на признание Канадой террористической организацией Корпуса стражей Исламской революции.

"Объявление террористами одной из ветвей иранских вооруженных сил – нарушение международного права, которое требует симметричных шагов", – говорится в заявлении МИД. В нем не уточняется, какие последствия это будет иметь на канадских королевских ВМС.

Канада объявила КСИР террористической организацией в июне 2024 года в связи с нарушениями прав человека и готовностью дестабилизировать международный правовой порядок. Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны еще в 2012 году.