31 декабря 2025
Ближний Восток

Иран объявил канадский флот "террористической организацией"

Иран
Канада
КСИР
время публикации: 31 декабря 2025 г., 10:31 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 10:44

Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что иранские власти признали военно-морские силы Канады террористической организацией. Это стало ответом на признание Канадой террористической организацией Корпуса стражей Исламской революции.

"Объявление террористами одной из ветвей иранских вооруженных сил – нарушение международного права, которое требует симметричных шагов", – говорится в заявлении МИД. В нем не уточняется, какие последствия это будет иметь на канадских королевских ВМС.

Канада объявила КСИР террористической организацией в июне 2024 года в связи с нарушениями прав человека и готовностью дестабилизировать международный правовой порядок. Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны еще в 2012 году.

Ближний Восток
