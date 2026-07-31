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Мир

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал дочь Бориса Немцова

Россия
время публикации: 31 июля 2026 г., 19:58 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 20:03
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал дочь Бориса Немцова
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Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал дочь Бориса Немцова
AP Photo/Pavel Bednyakov

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал на два месяца журналистку Жанну Немцову, дочь Бориса Немцова, по делу об организации деятельности нежелательной организации, сообщает РИА Новости.

"Замоскворецкий районный суд города Москвы 31 июля 2026 года избрал в отношении Немцовой Жанны Борисовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента ее фактического задержания на территории Российской Федерации", – говорится в решении суда.

Немцова обвиняется по статье "об организации деятельности иностранной или международной организации, которую в России признали нежелательной".

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