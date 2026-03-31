31 марта 2026
последняя новость: 22:19
Ближний Восток

Трамп: "Переговоры с Ираном о прекращении войны идут хорошо"

время публикации: 31 марта 2026 г., 21:45 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 22:11
Во вторник, 31 марта, вечером, президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью 12-му каналу ИТВ заявил: "Переговоры с Ираном о прекращении войны идут хорошо".

Американского президента спросили об инициативе Пакистана и Китая по прекращению войны, представленной ранее, и он не стал критиковать эту инициативу или выступать против нее. Однако он также не подтвердил, что США ее примут.

Источник, знакомый с подробностями, подтвердил, что Китай помогает США в усилиях по прекращению войны и Белый дом не возражает против пакистано-китайской инициативы. Однако официального ответа со стороны США или Ирана на эту инициативу пока не последовало.

Напомним, Пакистан и Китай обнародовали совместную инициативу по восстановлению мира и стабильности в регионе.

План предусматривает: 1. немедленное прекращение огня; 2. начало переговоров; 3. прекращение атак на объекты инфраструктуры; 4. открытие Ормузского пролива; 5. подписание мирного соглашения при поддержке ООН.

Китай и Пакистан опубликовали совместный план по восстановлению мира на Ближнем Востоке