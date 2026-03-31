Китай и Пакистан опубликовали совместный план по восстановлению мира на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел Китая и Пакистана в понедельник, 31 марта, призвали к немедленному прекращению огня и окончанию войны в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, потребовав как можно скорее начать мирные переговоры.

Страны обнародовали совместную пятипунктную инициативу по восстановлению мира и стабильности в регионе, пишет Al-Monitor.

План предусматривает: 1. немедленное прекращение огня; 2. начало переговоров; 3. прекращение атак на объекты инфраструктуры; 4. открытие Ормузского пролива; 5. подписание мирного соглашения при поддержке ООН.

Заявление было опубликовано во время визита пакистанского министра иностранных дел Исхака Дара в Пекин по приглашению китайской стороны.

Пакистан уже выступает посредником между США и Ираном и готовится принять у себя прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном.