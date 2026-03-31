Глава МИД Ирана: решение о возможных переговорах пока не принято

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не выдвигал никаких собственных встречных предложений или условий. Он добавил, что решение о возможных переговорах пока не принято.

По словам Аракчи, то, что происходит в данный момент – это не переговоры, а обмен сообщениями, который осуществляется либо напрямую, либо через региональных посредников.

Он подтвердил, что продолжает получать прямые сообщения от спецпосланника США Стива Виткоффа, однако подчеркнул, что это "не означает начала переговоров".

Аракчи отметил, что обмен сообщениями ведется в рамках четко определенных процедур под контролем правительства и под надзором Высшего совета национальной безопасности Ирана. Он также уточнил, что контакты поддерживаются по линии министерства иностранных дел, наряду с дополнительными каналами связи между органами безопасности.