Представитель ХАМАСа в интервью CNN: "Мы отвергаем все предложения о временном прекращении огня"

Член политбюро ХАМАСа Гази Хамад в интервью CNN заявил, что его организация не поддержит ни одно из предложений, если оно не предусматривает постоянное прекращение огня и полный вывод израильских сил из сектора Газы.

В интервью телеканалу Хамад заявил, что основой приемлемого для ХАМАСа соглашения должен стать документ, представленный Джо Байденом 2 июля и утвержденный посредниками. "Мы не пойдем ни на какие соглашения, которые будут игнорировать вопрос постоянного прекращения огня и полного вывода израильских войск", – заявил он.

Все текущие предложения посредников Гази Хамад назвал "частичными и недостаточными, и не отвечающими требованиям ХАМАСа".