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Ближний Восток

Представитель ХАМАСа в интервью CNN: "Мы отвергаем все предложения о временном прекращении огня"

время публикации: 31 октября 2024 г., 18:26 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 18:26
Представитель ХАМАСа в интервью CNN: "Мы отвергаем все предложения о временном прекращении огня"
AP Photo/Bilal Hussein

Член политбюро ХАМАСа Гази Хамад в интервью CNN заявил, что его организация не поддержит ни одно из предложений, если оно не предусматривает постоянное прекращение огня и полный вывод израильских сил из сектора Газы.

В интервью телеканалу Хамад заявил, что основой приемлемого для ХАМАСа соглашения должен стать документ, представленный Джо Байденом 2 июля и утвержденный посредниками. "Мы не пойдем ни на какие соглашения, которые будут игнорировать вопрос постоянного прекращения огня и полного вывода израильских войск", – заявил он.

Все текущие предложения посредников Гази Хамад назвал "частичными и недостаточными, и не отвечающими требованиям ХАМАСа".

Ближний Восток
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