Арабские СМИ сообщают о взрыве в "квартале силовиков" в Дамаске

Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что в районе Меззе 86, в "закрытом квартале силовиков", в котором проживают семьи сотрудников армии и служб безопасности, близких к режиму Асада, прогремел мощный взрыв.

По данным мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), заминированный автомобиль взорвался на въезде в квартал.

На данный момент нет сообщений о пострадавших.