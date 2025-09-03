Арабские СМИ сообщают о взрыве в "квартале силовиков" в Дамаске
время публикации: 03 сентября 2025 г., 22:09 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 22:09
Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что в районе Меззе 86, в "закрытом квартале силовиков", в котором проживают семьи сотрудников армии и служб безопасности, близких к режиму Асада, прогремел мощный взрыв.
По данным мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), заминированный автомобиль взорвался на въезде в квартал.
На данный момент нет сообщений о пострадавших.