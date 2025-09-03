x
03 сентября 2025
03 сентября 2025
Ближний Восток

Арабские СМИ сообщают о взрыве в "квартале силовиков" в Дамаске

Сирия
время публикации: 03 сентября 2025 г., 22:09 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 22:09
Арабские СМИ сообщают о взрыве в "квартале силовиков" в Дамаске
Omar Sanadiki

Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что в районе Меззе 86, в "закрытом квартале силовиков", в котором проживают семьи сотрудников армии и служб безопасности, близких к режиму Асада, прогремел мощный взрыв.

По данным мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), заминированный автомобиль взорвался на въезде в квартал.

На данный момент нет сообщений о пострадавших.

