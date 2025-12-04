В Кувейте отправлен в тюрьму работник, 10 лет не появлявшийся на рабочем месте

Высший кассационный суд Кувейта приговорил к пяти годам лишения свободы работника общественного сектора, который в течение десяти лет не появлялся на рабочем месте, получая при этом зарплату от государства.

Подсудимый числился в отделе обслуживания населения, не приходя на работу. Против него было начато расследование по подозрению в незаконном обогащении и присвоении государственных средств. Однако, сообщает Walla со ссылкой на кувейтские СМИ, суды низших инстанций его оправдали.

Прокуратура подала апелляцию в высшую судебную инстанцию Кувейта, которая пересмотрела вердикты, не только приговорив обвиняемого к тюремному сроку, но и обязав его вернуть государству полученную за 10 лет зарплату – 104000 динаров (около 340000 долларов).