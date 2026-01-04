Хаменеи о ситуации в Иране: "Участников беспорядков нужно поставить на место"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал продолжающиеся уже неделю волнения. Он заявил, что диалога с участниками беспорядков не будет, и их необходимо "поставить на место".

При этом он назвал обоснованными протесты торговцев и тех, кто их поддержал, против ухудшения экономического положения. По его словам, президент и другие представители руководства ведут работу над преодолением трудностей, и здесь диалог необходим.

Антиправительственные демонстрации охватили более 100 населенных пунктов в 22 из 31 иранских провинций. Манифестации в Тегеране идут на спад, но в других городах ситуация накаляется. Манифестанты скандируют "Смерть диктатору!" и призывают к восстановлению шахского режима.

В ходе протестов погибли по меньшей мере 10 человек. В священном для шиитов городе Кум, где расположены основные шиитские духовные семинарии страны, в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Представители служб безопасности заявили, что он нес гранату на себе.

Еще один человек погиб в Харсине, в 370 км от Тегерана. Он был бойцом подразделения "Басидж", принадлежащего КСИР, и погиб в результате нападение с применением огнестрельного и холодного оружия.