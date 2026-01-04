x
04 января 2026
Ближний Восток

Южный переходный совет приветствовал инициативу Саудовской Аравии по Йемену

Саудовская Аравия
Йемен
время публикации: 04 января 2026 г., 09:14 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 09:17
Южный переходный совет приветствовал инициативу Саудовской Аравии по Йемену
AP

Южный переходный совет, контролирующий большую часть территории юга Йемена, приветствовал инициативу Саудовской Аравии о проведении в Эр-Рияде конференции по Южному Йемену с участием действующих здесь движений.

При этом в заявлении подчеркиваются, что любой серьезный диалог должен признавать волю южан, включая международные гарантии, и взвесить вопрос о свободном референдуме в рамках любых предложений о политическом решении в Йемене.

О проведении конференции сообщило министерство иностранных дел Саудовской Аравии после призыва главы президентского совета Йемена Рашада аль-Алими. "Мы призываем все движения принять участие в диалоге и выработать всеобъемлющую позицию, направленную на реализацию чаяний южан", – говорится в ней.

