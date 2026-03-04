Власти Ливана: в результате атак Израиля за последние сутки погибли не менее 20 человек

Министр по социальным делам Ханин ас-Саид сообщил, что 18 тысяч семей, проживающих в районах, на эвакуации которых в течение 24 часов настаивал ЦАХАЛ, зарегистрировались, как нуждающиеся во временном укрытии.

Министр также заявил, что за последние сутки в результате атак ЦАХАЛа погибли не менее 20 ливанцев.