04 марта 2026
Ближний Восток

Власти Ливана: в результате атак Израиля за последние сутки погибли не менее 20 человек

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 04 марта 2026 г., 19:24 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 19:28
AP/Hussein Malla

Министр по социальным делам Ханин ас-Саид сообщил, что 18 тысяч семей, проживающих в районах, на эвакуации которых в течение 24 часов настаивал ЦАХАЛ, зарегистрировались, как нуждающиеся во временном укрытии.

Министр также заявил, что за последние сутки в результате атак ЦАХАЛа погибли не менее 20 ливанцев.

