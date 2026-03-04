x
Ближний Восток

МИД Турции вызвал посла Ирана для разъяснений в связи с перехватом ракеты

Война с Ираном
Иран
Турция
время публикации: 04 марта 2026 г., 17:20 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 17:20
После того, как система противовоздушной обороны NATO перехватила иранскую ракету над восточной частью Средиземного моря, в МИД Турции был приглашен для разъяснительной беседы посол Ирана.

Кроме того, глава МИД Турции Хакан Фидан передал протест иранскому коллеге Аббасу Аракчи в телефонном разговоре.

Хакан Фидан также связался по телефону с коллегами из Кувейта, Иордании, Катара и Саудовской Аравии, чтобы обсудить последние события в регионе.

