МИД Турции вызвал посла Ирана для разъяснений в связи с перехватом ракеты

После того, как система противовоздушной обороны NATO перехватила иранскую ракету над восточной частью Средиземного моря, в МИД Турции был приглашен для разъяснительной беседы посол Ирана.

Кроме того, глава МИД Турции Хакан Фидан передал протест иранскому коллеге Аббасу Аракчи в телефонном разговоре.

Хакан Фидан также связался по телефону с коллегами из Кувейта, Иордании, Катара и Саудовской Аравии, чтобы обсудить последние события в регионе.