МИД Турции вызвал посла Ирана для разъяснений в связи с перехватом ракеты
время публикации: 04 марта 2026 г., 17:20 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 17:20
После того, как система противовоздушной обороны NATO перехватила иранскую ракету над восточной частью Средиземного моря, в МИД Турции был приглашен для разъяснительной беседы посол Ирана.
Кроме того, глава МИД Турции Хакан Фидан передал протест иранскому коллеге Аббасу Аракчи в телефонном разговоре.
Хакан Фидан также связался по телефону с коллегами из Кувейта, Иордании, Катара и Саудовской Аравии, чтобы обсудить последние события в регионе.