Тель-Авивская биржа запускает два новых индекса

Тель-Авивская фондовая биржа объявила о запуске индекса ТА-Food, объединяющего компании пищевой отрасли, акции которых торгуются на TASE.

Индекс запускается на фоне волны первичных эмиссий, проведенных крупными компаниями отрасли, такими как "Гад", "Балади", "Сугат".

Согласно расчётам биржевых аналитиков, в индекс войдут 21 акция с суммарной рыночной капитализацией около 65 млрд шекелей.

Кроме того, запускается равновзвешенная версия флагманского индекса ТА-35, в которой у каждой из 35 крупнейших компаний Израиля будет равная доля вне зависимости от рыночной капитализации (для сравнения, в действующем TA-35 на долю десяти крупнейших компаний приходится почти 60% веса, а в новом будет только 28,5%).

Запуск новых индексов запланирован на ближайшую пятницу, 8 мая 2026 года.

Кроме того, TASE переименовала индекс TA-Retail Networks, включающий ритейлеров, в индекс TA-Consumer.