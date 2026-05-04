x
04 мая 2026
|
последняя новость: 07:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 мая 2026
|
04 мая 2026
|
последняя новость: 07:37
04 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Тель-Авивская биржа запускает два новых индекса

продукты питания
Биржа
время публикации: 04 мая 2026 г., 07:33 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 07:33
Тель-Авивская биржа запускает два новых индекса
Miriam Alster/FLASH90

Тель-Авивская фондовая биржа объявила о запуске индекса ТА-Food, объединяющего компании пищевой отрасли, акции которых торгуются на TASE.

Индекс запускается на фоне волны первичных эмиссий, проведенных крупными компаниями отрасли, такими как "Гад", "Балади", "Сугат".

Согласно расчётам биржевых аналитиков, в индекс войдут 21 акция с суммарной рыночной капитализацией около 65 млрд шекелей.

Кроме того, запускается равновзвешенная версия флагманского индекса ТА-35, в которой у каждой из 35 крупнейших компаний Израиля будет равная доля вне зависимости от рыночной капитализации (для сравнения, в действующем TA-35 на долю десяти крупнейших компаний приходится почти 60% веса, а в новом будет только 28,5%).

Запуск новых индексов запланирован на ближайшую пятницу, 8 мая 2026 года.

Кроме того, TASE переименовала индекс TA-Retail Networks, включающий ритейлеров, в индекс TA-Consumer.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 марта 2026

Первый день торгов с начала войны: взлет котировок на TASE и резкое укрепление шекеля
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 декабря 2025

Тель-Авивская биржа переходит на работу с понедельника по пятницу