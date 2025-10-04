В Иране казнены шесть человек, признанных виновными в связях с Израилем
время публикации: 04 октября 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 08:40
Иран казнил шестерых "мятежников", которые были обвинены в шпионаже и связях с Израилем.
Об этом сообщило информационное агентство "Мизан", уточнив, что один из казненных, Саман Мохаммади Хайяре, также обвинялся в убийстве религиозного лидера.
Также сообщается, что "шпионы" признались в планировании и осуществлении нескольких операций, включая убийство четырех сотрудников полиции.