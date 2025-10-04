Хуситы заявили о готовности прекратить боевые действия, если попросят ХАМАС и "Исламский джихад"

Йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) в ночь на 4 октября дала понять, что готова прекратить нападения на Израиль и суда около побережья Йемена, если об этом попросят ХАМАС и "Исламский джихад".

В официальном заявлении хуситов, обращенном к "братьям" из палестинских террористических организаций, сказано: "Нас не интересуют переговоры, поскольку решение в ваших руках. Однако мы остаемся верны себе. Наши военные операции поддержки начались по вашей просьбе, и они не прекратятся без вашей просьбы, и возобновятся, когда вы попросите. Ваша судьба – это наша судьба, и мы с вами до победы или мученичества".