Хуситы заявили о готовности прекратить боевые действия, если попросят ХАМАС и "Исламский джихад"
время публикации: 04 октября 2025 г., 06:03 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 06:09
Йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) в ночь на 4 октября дала понять, что готова прекратить нападения на Израиль и суда около побережья Йемена, если об этом попросят ХАМАС и "Исламский джихад".
В официальном заявлении хуситов, обращенном к "братьям" из палестинских террористических организаций, сказано: "Нас не интересуют переговоры, поскольку решение в ваших руках. Однако мы остаемся верны себе. Наши военные операции поддержки начались по вашей просьбе, и они не прекратятся без вашей просьбы, и возобновятся, когда вы попросите. Ваша судьба – это наша судьба, и мы с вами до победы или мученичества".