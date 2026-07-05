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Ближний Восток

Египетская школьница родила ребенка во время экзамена на аттестат зрелости

Дети
Египет
Школьное образование
Роды
время публикации: 05 июля 2026 г., 13:08 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 13:08
Египетская школьница родила ребенка во время экзамена на аттестат зрелости
AP Photo/Nariman El-Mofty

Во время экзамена на аттестат зрелости в средней школе для девочек в районе Докки (Каир) у одной из учениц начались роды. Прямо с экзаменов школьницу увезли в больницу на машине скорой помощи, сообщает египетское издание "Аль-Юм аль-Сабиа".

Инцидент произошел во время сдачи экзамена по первому иностранному языку, при этом не уточняется, успела ли девушка пройти экзамен.

В этот день к экзамену приступили около 922000 учащихся выпускных классов общеобразовательных школ Египта, а также учащиеся школ для незрячих, обучающиеся по новой программе.

Министерство образования Египта сообщило, что экзамен по первому иностранному языку для учащихся по новой программе включает 42 вопроса: 39 тестовых и три вопроса с развернутым ответом. Максимальная оценка составляет 60 баллов.

Ближний Восток
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