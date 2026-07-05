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Ближний Восток

Ливанские источники сообщают об авиаударах по целям на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 05 июля 2026 г., 18:54 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 19:04
Ливанские источники сообщают об авиаударах по целям на юге Ливана
Ayal Margolin/FLASH90

По сообщению ливанских источников, ВВС Израиля нанесли удар по району между деревней Тибнит и Набатия аль-Фаука, недалеко от хребта Али ат-Тахер на юге Ливана.

ЦАХАЛ пока не комментировал эти сообщения, однако некоторое время назад местные власти приграничных населенных пунктов получили предупреждение о возможности звуках взрывов из-за действий армии в Ливане.

В районе хребта Али ат-Тахер под горным массивом расположен крупный подземный комплекс "Хизбаллы", в котором, по данным армии, укрываются около 30 боевиков. В ЦАХАЛе подчеркивали, что не позволят "боевикам организации покидать подземную инфраструктуру и передвигаться по району".

Ближний Восток
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