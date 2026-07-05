Ливанские источники сообщают об авиаударах по целям на юге Ливана

По сообщению ливанских источников, ВВС Израиля нанесли удар по району между деревней Тибнит и Набатия аль-Фаука, недалеко от хребта Али ат-Тахер на юге Ливана.

ЦАХАЛ пока не комментировал эти сообщения, однако некоторое время назад местные власти приграничных населенных пунктов получили предупреждение о возможности звуках взрывов из-за действий армии в Ливане.

В районе хребта Али ат-Тахер под горным массивом расположен крупный подземный комплекс "Хизбаллы", в котором, по данным армии, укрываются около 30 боевиков. В ЦАХАЛе подчеркивали, что не позволят "боевикам организации покидать подземную инфраструктуру и передвигаться по району".