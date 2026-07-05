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Ближний Восток

Иран обещал дружественным странам "особые условия" при проходе через Ормузский пролив

Нефть и газ
Иран
Китай
время публикации: 05 июля 2026 г., 15:50 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 15:55
Иран обещал дружественным странам "особые условия" при проходе через Ормузский пролив
AP Photo

Посол Ирана в Китае Абдолреза Рахмани Фазли заявил, выступая на проходящей в Пекине конференции Международного форума мира, что для дружественных Ирану стран, среди которых и Китай, будут действовать "особые условия" при проходе через Ормузский пролив.

"Совместно с Оманом мы работаем над новыми договоренностями в проливе. Ормуз – часть наших территориальных вод, и мы, безусловно, будем взимать плату", – заявил дипломат, сообщив, что это нельзя квалифицировать как "пошлину".

"Новые договоренности будут касаться обеспечения безопасности прохода через пролив, наблюдение за проходом о заботы об окружающей среде в условиях прохождения множества судов", – сказал он.

В течение 60 дней после подписания США и Ираном меморандума проход должен быть бесплатным, однако режим аятолл требует, чтобы суда шли по установленному им фарватеру. Корабли, шедшие по свободному фарватеру, предоставленному Оманом, подверглись атаке.

США заявляют, что Иран согласился не взимать плату за проход, официальный Тегеран такую договоренность опровергают.

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