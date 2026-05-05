Комитет поддержки Мохаммади: правозащитница находится между жизнью и смертью

Комитет поддержки Наргес Мохаммади сообщил, что лауреат Нобелевской премии мира 2023 года, несколько дней назад переведенная властями Ирана из тюрьмы в больницу, находится между жизнью и смертью.

"Сейчас мы ведем борьбу не только за свободу Наргес, мы боремся за то, чтобы ее сердце продолжало биться", – заявила на пресс-конференции представительница Мохаммади, адвокат Ширин Ардакани.

54-летняя правозащитница после ареста в ноябре 2021 года приступила к отбыванию наказания по нескольким приговорам общим сроком 13 лет и 9 месяцев. В декабре 2024 года она была временно освобождена из тюрьмы по медицинским показаниям на три недели, но под давлением западных стран почти год оставалась на свободе.

Она была арестована 12 декабря 2025 года в Мешхеде вместе с другими активистами после церемонии памяти правозащитника Хосрова Аликорди. Ее приговорили еще к шести годам тюрьмы по обвинению в "сборе информации и сговоре" и полтура годам "за пропаганду".