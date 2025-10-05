Хуситы заявили об "успешном" ракетном ударе по Иерусалиму

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил ложное заявление представителя террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхьи Сариа об ударе по Иерусалиму рано утром 5 октября.

В заявлении хуситов говорится, что по цели была выпущена "гиперзвуковая ракета Фалястин-2". Утверждается, что "цель успешно поражена".

Данное заявление является ложным.

В 4:58-4:59 5 октября тревога "Цева адом" прозвучала в центре и на востоке Израиля. Сирены были слышны от Модиина до Ришон ле-Циона, от Бейт-Шемеша до Лода, а также в Иудее и на побережье Мертвого моря. В Иерусалиме сирены не было. ЦАХАЛ сообщил о перехвате одной ракеты, запущенной хуситами. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что уведомлений о пострадавших не поступало.

Йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) в ночь на 4 октября дала понять, что готова прекратить нападения на Израиль и суда около побережья Йемена, если об этом попросят ХАМАС и "Исламский джихад". Очевидно, пока такой "просьбы" не поступало.