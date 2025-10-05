Совместное заявление МИД мусульманских стран: "Приветствуем ответ, данный ХАМАСом Трампу"

Министерства иностранных дел Египта, Иордании, Индонезии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана и Турции выступили с совместным заявлением, в котором приветствовали ответ ХАМАСа на план президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе.

Согласно заявлению, эти шаги включают в себя освобождение всех израильских заложников и немедленное начало переговоров о механизме реализации соглашения. В документе приветствуется и готовность ХАМАСа передать управление Газой переходному комитету Палестинской администрации или независимым технократам.

"Министерства иностранных дел также приветствуют призыв президента Трампа к Израилю немедленно прекратить обстрелы и начать реализацию механизма обмена. Они также высоко ценят стремление Трампа к достижению мира в регионе", – говорится в документе.

Мусульманские страны подчеркивают необходимость немедленного начала переговоров, призванных согласовать механизмы реализации предложения и вновь заявляют о своей готовности содействовать усилиям по его воплощению в жизнь.

3 октября ХАМАС передал свой ответ на "план Трампа" посредникам. В нем говорится: "Мы объявляем о своем согласии на освобождение всех пленных, живых и мертвых, в соответствии с формулой обмена, содержащейся в предложении президента Трампа, при условии предоставления необходимых условий для процесса обмена. Мы готовы немедленно вступить в переговоры через посредников для обсуждения деталей этого процесса".

Кроме того, в заявлении сказано: "Мы вновь подтверждаем наше согласие передать управление сектором Газы палестинскому органу, состоящему из независимых специалистов (правительство технократов), основанному на палестинском национальном консенсусе и опирающемуся на арабскую и исламскую поддержку".

Согласно ответу ХАМАСа, остальные пункты "плана Трампа" он намерен обсуждать "в ходе переговоров": "Что касается других вопросов, содержащихся в предложении президента Трампа и касающихся будущего сектора Газы и исконных прав палестинского народа, то они связаны с единой национальной позицией и основаны на соответствующих международных законах и резолюциях. Эти вопросы будут обсуждаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры, частью которой будет движение ХАМАС, готовое взять на себя за это полную ответственность".