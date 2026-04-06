ЦАХАЛ опубликовал видео уничтожения объектов "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала кадры операций бригады "Голани" на юге Ливана, в ходе которых были уничтожены более 300 террористических объектов – склады вооружений, заминированные здания и позиции противника.

Помимо этого, силы бригады ликвидировали десятки боевиков, обнаружили свыше десяти подземных шахт и сотни единиц вооружения.

ЦАХАЛ заявил, что продолжит действовать против "Хизбаллы".