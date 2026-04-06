В Ливане ликвидирован начальник артиллерии дивизии КСИР "Имам Хосейн"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что 5 апреля был нанесен удар по командному пункту артиллерии дивизии "Имам Хосейн" – соединению Корпуса стражей исламской революции, действующему в Ливане.

В результате атаки был ликвидирован начальник артиллерии дивизии Камаль Мильхам, помощника командира дивизии Яхью Хасина и других террористов.

Отмечается, что Мильхам руководил огнем по израильской территории и действующим в Ливане силам ЦАХАЛа. Он обладал значительным опытом и занимался, в том числе, закупками вооружений, а также был главой канцелярии командира дивизии.

5 марта правительство Ливана приняло решение о запрещении деятельности КСИР в стране. "Любая деятельность в военной сфере или сфере безопасности, независимо от статуса или прикрытия тех, кто ее ведет, будет пресекаться, а ответственные – арестовываться", – говорилось в заявлении.

Несмотря на это, подразделения дивизии "Имам Хосейн" продолжают действовать в Ливане совместно с террористической группировкой "Хизбалла".