06 апреля 2026
|
последняя новость: 15:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 апреля 2026
|
06 апреля 2026
|
последняя новость: 15:14
06 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Ливане ликвидирован начальник артиллерии дивизии КСИР "Имам Хосейн"

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
КСИР
время публикации: 06 апреля 2026 г., 14:11 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 14:13
В Ливане ликвидирован начальник артиллерии дивизии КСИР "Имам Хосейн"
AP Photo/Emilio Morenatti

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что 5 апреля был нанесен удар по командному пункту артиллерии дивизии "Имам Хосейн" – соединению Корпуса стражей исламской революции, действующему в Ливане.

В результате атаки был ликвидирован начальник артиллерии дивизии Камаль Мильхам, помощника командира дивизии Яхью Хасина и других террористов.

Отмечается, что Мильхам руководил огнем по израильской территории и действующим в Ливане силам ЦАХАЛа. Он обладал значительным опытом и занимался, в том числе, закупками вооружений, а также был главой канцелярии командира дивизии.

5 марта правительство Ливана приняло решение о запрещении деятельности КСИР в стране. "Любая деятельность в военной сфере или сфере безопасности, независимо от статуса или прикрытия тех, кто ее ведет, будет пресекаться, а ответственные – арестовываться", – говорилось в заявлении.

Несмотря на это, подразделения дивизии "Имам Хосейн" продолжают действовать в Ливане совместно с террористической группировкой "Хизбалла".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
