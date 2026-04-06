ЦАХАЛ нанес удары по десяткам самолетов и вертолетов иранских ВВС на аэродромах Тегерана

В ходе масштабной ночной операции израильские ВВС при взаимодействии с военной разведкой атаковали авиацию иранских вооруженных сил и Корпуса стражей исламской революции на трех аэродромах Тегерана – "Бахрам", "Мехрабад" и "Азмайеш".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что были уничтожены десятки самолетов и вертолетов, а также военная инфраструктура режима.

Аэродром "Мехрабад" использовался "Силами Кудс" и являлся ключевым узлом снабжения и финансирования террористических группировок на Ближнем Востоке.

В армии заявили, что ночная операция существенно подорвала авиационный потенциал Ирана.