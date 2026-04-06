06 апреля 2026
|
последняя новость: 21:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
ЦАХАЛ подтвердил: атакован крупнейший нефтехимический комплекс на юге Ирана

ЦАХАЛ
Война с Ираном
Иран
время публикации: 06 апреля 2026 г., 20:13 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 20:13
Пресс-служба ЦАХАЛа

Израильские ВВС при взаимодействии с военной разведкой нанесли удар по инфраструктуре крупнейшего нефтехимического комплекса Ирана в районе Асалуйе.

По заявлению армии, комплекс производил химические вещества, которые поставлялись вооруженным структурам режима, в том числе министерству по ядерным вопросам и Корпусу стражей исламской революции, и использовались для изготовления взрывчатки и топлива для баллистических ракет.

ЦАХАЛ сообщил, что с начала войны выведено из строя более 85% иранского нефтехимического экспорта. В армии подчеркнули, что цель операций — нанести долгосрочный ущерб производственным мощностям иранского режима и существенно ослабить его экономический потенциал.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
