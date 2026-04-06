ЦАХАЛ подтвердил: атакован крупнейший нефтехимический комплекс на юге Ирана

Израильские ВВС при взаимодействии с военной разведкой нанесли удар по инфраструктуре крупнейшего нефтехимического комплекса Ирана в районе Асалуйе.

По заявлению армии, комплекс производил химические вещества, которые поставлялись вооруженным структурам режима, в том числе министерству по ядерным вопросам и Корпусу стражей исламской революции, и использовались для изготовления взрывчатки и топлива для баллистических ракет.

ЦАХАЛ сообщил, что с начала войны выведено из строя более 85% иранского нефтехимического экспорта. В армии подчеркнули, что цель операций — нанести долгосрочный ущерб производственным мощностям иранского режима и существенно ослабить его экономический потенциал.