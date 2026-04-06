Иран отверг предложение США о временном прекращении огня

Официальное информационное агентство Исламской Республики IRNA сообщило, что Тегеран передал ответ на американское предложение об урегулировании конфликта Пакистану, выступающему посредником на переговорах.

Документ, подготовленный после двух недель консультаций на высшем уровне, состоит из 10 пунктов. В сообщении агентства говорится, что в нем Иран, учитывая предыдущий опыт, отвергает предложение о временном прекращении огня и подчеркивает необходимость окончательного завершения войны с учетом выдвинутых Тегераном условий.

В том числе Тегеран требует прекращения боевых действий против прокси Ирана в регионе, снятия экономических санкций, гарантий свободного судоходства через Ормузский пролив и возмещения Ирану ущерба, причиненного в ходе войны.