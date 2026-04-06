06 апреля 2026
последняя новость: 18:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
06 апреля 2026
|
06 апреля 2026
|
последняя новость: 18:24
06 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

Иран отверг предложение США о временном прекращении огня

время публикации: 06 апреля 2026 г., 17:57 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 18:03
Иран отверг предложение США о временном прекращении огня
Официальное информационное агентство Исламской Республики IRNA сообщило, что Тегеран передал ответ на американское предложение об урегулировании конфликта Пакистану, выступающему посредником на переговорах.

Документ, подготовленный после двух недель консультаций на высшем уровне, состоит из 10 пунктов. В сообщении агентства говорится, что в нем Иран, учитывая предыдущий опыт, отвергает предложение о временном прекращении огня и подчеркивает необходимость окончательного завершения войны с учетом выдвинутых Тегераном условий.

В том числе Тегеран требует прекращения боевых действий против прокси Ирана в регионе, снятия экономических санкций, гарантий свободного судоходства через Ормузский пролив и возмещения Ирану ущерба, причиненного в ходе войны.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 апреля 2026

Ирану и США передан план урегулирования, предусматривающий немедленное прекращение военных действий
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 06 апреля 2026

Axios: посредники пытаются добиться 45-дневного перемирия в войне с Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 апреля 2026

38-й день войны "Рычание льва": обстрелы из Ирана, погибшие в Хайфе