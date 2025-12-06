Президент Сирии Ахмад аш-Шараа обвиняет Израиль в "экспорте кризисов" в другие страны региона, чтобы отвлечь внимание от "ужасающих массовых убийств в Газе".

"Израиль превратился в страну, которая сражается с призраками", – заявил аш-Шараа в Дохе, подчеркнув, что Израиль использует озабоченность вопросами безопасности для оправдания каждого своего действия.

"Сирия пострадала от масштабных нарушений нашего воздушного пространства, и мы стали жертвами более 1000 авиаударов и более 400 вторжений", – сказал он.

Аш-Шараа повторил свой призыв к Израилю вывести войска с территории Голан на юге Сирии.