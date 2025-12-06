x
06 декабря 2025
Ближний Восток

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа обвиняет Израиль в "экспорте кризисов"

Сирия
Израиль
время публикации: 06 декабря 2025 г., 16:09 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 16:55
Президент Сирии Ахмад аш-Шараа обвиняет Израиль в "экспорте кризисов"
Liri Agami/Flash90

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа обвиняет Израиль в "экспорте кризисов" в другие страны региона, чтобы отвлечь внимание от "ужасающих массовых убийств в Газе".

"Израиль превратился в страну, которая сражается с призраками", – заявил аш-Шараа в Дохе, подчеркнув, что Израиль использует озабоченность вопросами безопасности для оправдания каждого своего действия.

"Сирия пострадала от масштабных нарушений нашего воздушного пространства, и мы стали жертвами более 1000 авиаударов и более 400 вторжений", – сказал он.

Аш-Шараа повторил свой призыв к Израилю вывести войска с территории Голан на юге Сирии.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
