Драфт-лотерею НХЛ выиграл "Торонто"

Состоялась драфт-лотерея Национальной хоккейной лиги.

Первым на драфте 2026 года будет выбирать "Торонто Мейпл Лифс".

В драфт-лотерее принимали участие 16 команд, не вышедших в плй-офф, а также получившие драфт-пики от таких команд.

Драфт НХЛ пройдет 26-27 июня в Баффало.