Драфт-лотерею НХЛ выиграл "Торонто"
время публикации: 06 мая 2026 г., 10:11 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 10:11
Состоялась драфт-лотерея Национальной хоккейной лиги.
Первым на драфте 2026 года будет выбирать "Торонто Мейпл Лифс".
В драфт-лотерее принимали участие 16 команд, не вышедших в плй-офф, а также получившие драфт-пики от таких команд.
Драфт НХЛ пройдет 26-27 июня в Баффало.
