06 ноября 2025
последняя новость: 15:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
06 ноября 2025
Ближний Восток

Reuters: в Дамаск для контроля над соглашением с Израилем будут направлены американские военные

США
Сирия
Дональд Трамп
Израиль
время публикации: 06 ноября 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 14:07
США планируют разместить своих военнослужащих на авиабазе в районе Дамаска, чтобы обеспечить выполнение израильско-сирийского соглашения в сфере безопасности, над которым работает администрация Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на многочисленные источники. Как отмечается, дислокация в сирийской столице американских военных станет отражением проамериканской ориентации нового режима, в то время как Сирия Башара Асада ориентировалась на Россию и Иран.

Напомним: 10 ноября в Белом доме состоятся переговоры президента Сирии Ахмада аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом. Как ожидается, главным вопросом на повестке дня станет восстановление Сирии после гражданской войны.

