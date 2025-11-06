Reuters: в Дамаск для контроля над соглашением с Израилем будут направлены американские военные

США планируют разместить своих военнослужащих на авиабазе в районе Дамаска, чтобы обеспечить выполнение израильско-сирийского соглашения в сфере безопасности, над которым работает администрация Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на многочисленные источники. Как отмечается, дислокация в сирийской столице американских военных станет отражением проамериканской ориентации нового режима, в то время как Сирия Башара Асада ориентировалась на Россию и Иран.

Напомним: 10 ноября в Белом доме состоятся переговоры президента Сирии Ахмада аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом. Как ожидается, главным вопросом на повестке дня станет восстановление Сирии после гражданской войны.