США добиваются снятия санкций ООН с президента Сирии Ахмада аш-Шараа

США вынесли на рассмотрение Совета безопасности ООН проект резолюции, снимающей санкции с президента Сирии Ахмада аш-Шараа, который в ближайшие дни прибывает в США и 10 ноября проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом.

Напомним, что 20 октября Совбез сообщил о внесении поправки в список санкций, направленных против группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида". Среди санкций – замораживание активов, запрет на поездки и оружейное эмбарго.

Поправка касается нового президента Сирии Ахмада аш-Шараа. Сирийский лидер остался в этом списке, однако теперь вместо его псевдонима Абу-Мухаммад аль-Джулани фигурирует настоящее имя. Приводятся номер выданного 1 февраля 2025 года паспорта и некоторые приметы.

Сообщается, что он попал в список в 2013 году, а с 2012 года является лидером группировки "Джабхат ан-Нусра", связанной с иракским отделением "Аль-Каиды". Он также связан с Айманом аз-Завахири, вторым лидером "Аль-Каиды" и находится в международном розыске Интерпола.

Напомним, что в сентябре аш-Шараа стал первым почти за шесть десятилетий сирийским лидером, выступившим на сессии Генеральной ассамблеи ООН.