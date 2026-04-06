06 апреля 2026
последняя новость: 12:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Ирану и США передан план урегулирования, предусматривающий немедленное прекращение военных действий

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 06 апреля 2026 г., 11:49 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 11:52
Leonhard Foeger/Pool Photo via AP

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники Ирану и США передан план прекращения военных действий, предусматривающий открытие Ормузского пролива. Он должен вступить в силу уже 6 апреля, до истечения срока ультиматума, предъявленного президентом США Дональдом Трампом.

Предложение было сформулировано Пакистаном и передано сторонам минувшей ночью. "Необходимо уже сегодня достичь договоренности по всем вопросам", – сказал один из источников. По его словам, документ будет оформлен в виде протокола о взаимопонимании, стороны подпишут его в электронной форме при пакистанском посредничестве.

По этому предложению, договор будет реализован в два этапа. На первом, незамедлительном, будет открыт пролив и прекращены военные действия. Второй предусматривает решение всех спорных вопросов. Он продлится 15-20 дней. На финальной стадии представители сторон приедут в Исламабад.

Источник рассказал, что главнокомандующий пакистанской армии фельдмаршал Асим Мунир всю ночь вел переговоры с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом, представителем Трампа Стивеном Виткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Тем временем высокопоставленный иранский представитель заявил, что Иран не согласится на открытие Ормузского пролива в обмен на "временное перемирие". По его словам, США не готовы к постоянному прекращению огня.

Он подтвердил, что режим аятолл получил пакистанское предложение, но подчеркнул, что официальный Тегеран отвергает попытки силой навязать ему соглашение или временные рамки.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 06 апреля 2026

Axios: посредники пытаются добиться 45-дневного перемирия в войне с Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 апреля 2026

Трамп продлил срок действия ультиматума, выдвинутого Ирану
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 апреля 2026

Трамп: "Откройте чертов пролив, сумасшедшие ублюдки"