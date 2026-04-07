ЦАХАЛ нанес удары по восьми мостам в Иране, использовавшимся для переброски военных грузов

Израильские военные атаковали восемь мостов на территории Ирана, которые использовались для транспортировки боеприпасов, военной техники и снаряжения. Удары были нанесены в нескольких районах страны – в Тегеране, Карадже, Тебризе, Кашане и Куме.

Армия сообщила, что перед ударами были приняты меры по минимизации ущерба для мирного населения: население было предупреждено заранее о предстоящих ударах, применялись высокоточные боеприпасы и велось воздушное наблюдение.

В заявлении армейской пресс-службы говорится, что ЦАХАЛ продолжит действовать против любой инфраструктуры, используемой вооруженными силами иранского режима в военных целях и для осуществления террористических операций.